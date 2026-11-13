Pană globală la Microsoft: Outlook, Teams şi Copilot au căzut, afectând companii şi instituţii guvernamentale din întreaga lume. Milioane de utilizatori au rămas fără acces. UPDATE ora 14:00. Serviciile încă nu sunt funcţionale, dar Microsoft transmite că le restabileşte treptat

„A IEȘI PENTRU A TE REGĂSI PE TINE ÎNSUȚI.” Mechitar din Sebaste și renașterea armeană din Veneția” 13 Nov 2026

Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, la cererea Budapestei 13 Nov 2026

Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Ce a discutat Nicușor Dan cu Edi Rama 13 Nov 2026

Schimb acid de replici la Dublin. Nicușor Dan, întrebat despre trecutul lui Lucian Pahonțu la Revoluție 13 Nov 2026

Abonamente gratuite la transport în 2027 pentru pensionarii din Zona Metropolitană Cluj și persoanele cu dizabilități. Anunțul CTP 13 Nov 2026