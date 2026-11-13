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Pană globală la Microsoft: Outlook, Teams şi Copilot au căzut, afectând companii şi instituţii guvernamentale din întreaga lume. Milioane de utilizatori au rămas fără acces. UPDATE ora 14:00. Serviciile încă nu sunt funcţionale, dar Microsoft transmite că le restabileşte treptat

ş Scris de ştefan stan
Pană globală la Microsoft: Outlook, Teams şi Copilot au căzut, afectând companii şi instituţii guvernamentale din întreaga lume. Milioane de utilizatori au rămas fără acces. UPDATE ora 14:00. Serviciile încă nu sunt funcţionale, dar Microsoft transmite că le restabileşte treptat
Aosom
UPDATE: Microsoft anunţă că serviciile afectate de pana globală sunt restabilite treptat. Compania avertizează că unele probleme ar putea...

Sursa: Zf Ro

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