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Pană globală Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, blocate în peste 70 de țări

f Scris de florin toader
Pană globală Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, blocate în peste 70 de țări
Aosom
O pană globală majoră a afectat serviciile Microsoft Outlook, Teams și Copilot în 74 de țări. Ce a cauzat defecțiunea și cum sunt afectate companiile și instituțiile. The post Pană globală Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, blocate în peste 70 de țări appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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