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Pană majoră la Microsoft în toată lumea: Outlook, Teams, OneDrive și Copilot au picat

c Scris de claudiu râpan
Pană majoră la Microsoft în toată lumea: Outlook, Teams, OneDrive și Copilot au picat
Aosom
Microsoft se confruntă cu o pană majoră care afectează serviciul său de email Outlook, împiedicând utilizatorii, atât din mediul business, cât și consumatorii obișnuiți, să-și acceseze e-mailul.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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