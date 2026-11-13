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Pana Microsoft continuă și azi și lovește inclusiv OpenAI și Anthropic. De ce pică serverele la fiecare repornire

c Scris de cristina stoian
Pana Microsoft continuă și azi și lovește inclusiv OpenAI și Anthropic. De ce pică serverele la fiecare repornire
Aosom
Microsoft a exclus posibilitatea unui atac cibernetic, dar afirmă că măsurile luate pentru a veni în ajutorul miilor de utilizatori afectați nu au dat încă rezultate. La mai bine de 13 ore de la primele probleme raportate de utilizatori, Microsoft a anunțat vineri dimineață că încă lucrează la o soluție și că a demarat „mai …

Sursa: Hotnews

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