Pana Microsoft continuă și azi și lovește inclusiv OpenAI și Anthropic. De ce pică serverele la fiecare repornire

Microsoft a exclus posibilitatea unui atac cibernetic, dar afirmă că măsurile luate pentru a veni în ajutorul miilor de utilizatori afectați nu au dat încă rezultate. La mai bine de 13 ore de la primele probleme raportate de utilizatori, Microsoft a anunțat vineri dimineață că încă lucrează la o soluție și că a demarat „mai …

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