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Peste 900 de victime, păcălite de hackerii nord-coreeni prin apeluri video false. Cum funcționează schema "FaceStealer"

d Scris de dana bărăgan
Peste 900 de victime, păcălite de hackerii nord-coreeni prin apeluri video false. Cum funcționează schema "FaceStealer"
Aosom
Hackeri nord-coreeni susținuți de stat au furat criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari, după ce au folosit apeluri video false pentru a fura identitățile victimelor. Peste 900 de persoane au fost înșelate în ultimele 18 luni printr-o operațiune denumită "FaceStealer", potrivit informațiilor anunțate de FBI și relatate de BBC.

Sursa: Realitatea

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