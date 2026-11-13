Peste 900 de victime, păcălite de hackerii nord-coreeni prin apeluri video false. Cum funcționează schema "FaceStealer"

Hackeri nord-coreeni susținuți de stat au furat criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari, după ce au folosit apeluri video false pentru a fura identitățile victimelor. Peste 900 de persoane au fost înșelate în ultimele 18 luni printr-o operațiune denumită "FaceStealer", potrivit informațiilor anunțate de FBI și relatate de BBC.

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