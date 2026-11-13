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Philips lansează Evnia 27M4N8500V, un monitor QD-OLED de 360Hz cu cip AI integrat, pentru detectarea prezenței

m Scris de mihai gabriel arsene
Philips lansează Evnia 27M4N8500V, un monitor QD-OLED de 360Hz cu cip AI integrat, pentru detectarea prezenței
Aosom
Philips a lansat în China monitorul de gaming Evnia 27M4N8500V, cu panou QD-OLED de 26,5 inch, refresh rate de 360Hz, cip NPU pentru detectarea prezenței și garanție de trei ani pentru burn-in.

Sursa: Mobilissimo

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