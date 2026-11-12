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Piața tabletelor din China scade puternic în Q3 2026, însă Huawei își păstrează primul loc, urmată de Apple și Lenovo

m Scris de mihai gabriel arsene
Piața tabletelor din China scade puternic în Q3 2026, însă Huawei își păstrează primul loc, urmată de Apple și Lenovo
Aosom
Livrările de tablete din China au scăzut cu 22,3% în trimestrul al treilea din 2026. Huawei a rămas lider, cu 24,1% cotă de piață, urmată de Apple și Lenovo.

Sursa: Mobilissimo

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