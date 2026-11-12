 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Piesele auto pe care șoferii uită să le schimbe după 50.000 de kilometri

m Scris de mihai toma
Piesele auto pe care șoferii uită să le schimbe după 50.000 de kilometri
Aosom
Experții auto recomandă verificarea și înlocuirea a patru componente esențiale ale mașinii după 50.000 de kilometri parcurși. Aceste măsuri contribuie la prelungirea duratei de viață a vehiculului și la evitarea reparațiilor costisitoare, notează TSN.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →