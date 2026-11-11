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Comunicat PMB
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Pisicile miaună mai des când oamenii lor sunt prin preajmă. Un experiment explică ce încearcă să obțină

i Scris de iulia kelt
Pisicile miaună mai des când oamenii lor sunt prin preajmă. Un experiment explică ce încearcă să obțină
Aosom
Pisicile nu miaună doar pentru a-și exprima nemulțumirea. Uneori, sunetele pe care le scot ar putea fi o încercare de a atrage atenția

Sursa: Playtech

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