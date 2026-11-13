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Premieră: SpaceX va încerca să recupereze ambele trepte ale rachetei Starship

g Scris de george traicu
Premieră: SpaceX va încerca să recupereze ambele trepte ale rachetei Starship
Aosom
Compania americană SpaceX, deţinută de Elon Musk, va încerca vineri şi sâmbătă, pentru prima dată, să recupereze ambele trepte ale rachetei Starship.

Sursa: Stiri Pe Surse

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