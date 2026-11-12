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Presa online din România: cum au devenit publicațiile digitale o sursă importantă de informare pentru milioane de cititori

a Scris de alex pop
Presa online din România: cum au devenit publicațiile digitale o sursă importantă de informare pentru milioane de cititori
Aosom
Internetul a schimbat radical modul în care oamenii consumă informațiile. Dacă în urmă cu două decenii principalele surse de informare erau televiziunea, radioul și presa tipărită, astăzi publicațiile

Sursa: Antena24.ro

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