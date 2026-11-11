Președintele Mercedes Ține în Viață Mașinile pe Benzină și Motorină, pentru a Salva Vânzările în Continuă Scădere iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Mercedes a confirmat că nu intenționează să renunțe prea curând la motoarele pe benzină și motorină, conducerea producătorului german estimând că acestea vor continua să fie utilizate cel puțin încă 10 ani, posibil chiar 15 ani. Ola Källenius, președintele companiei, a explicat că tranziția către automobilele electrice va dura mult mai mult decât se anticipa, […] The post Președintele Mercedes Ține în Viață Mașinile pe Benzină și Motorină, pentru a Salva Vânzările în Continuă Scădere first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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