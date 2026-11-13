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Presiunea în cauciucuri, diferită iarna? Ce spune Titi Aur. Sfat pentru şoferi

f Scris de florin răvdan
Presiunea în cauciucuri, diferită iarna? Ce spune Titi Aur. Sfat pentru şoferi
Aosom
Unii şoferi au trimis, pe adresa de e-mail a emisiunii DC Conducem, o întrebare simplă: diferă presiunea în cauciucuri iarna, faţă de vară, pentru a conduce în siguranţă? Titi Aur a răspuns.

Sursa: Dcnews

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