Produse Electronice de BLACK FRIDAY 2026 la Kaufland cu Reduceri la Silvercrest, Parkside, Bosch, Philips, Tefal, Braun sau De’Longhi iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Kaufland a pregătit o campanie extinsă de BLACK FRIDAY 2026, cu reduceri importante la televizoare Samsung și Schneider, telefoane mobile, dispozitive inteligente, accesorii electronice și electrocasnice de la producători precum Bosch, Philips, Tefal, Braun sau De’Longhi. Promoțiile sunt disponibile în perioada 4 – 17 noiembrie 2026, iar unele produse beneficiază de reduceri care depășesc 50%, […] The post Produse Electronice de BLACK FRIDAY 2026 la Kaufland cu Reduceri la Silvercrest, Parkside, Bosch, Philips, Tefal, Braun sau De’Longhi first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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