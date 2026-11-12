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Programarea pacienţilor la Ambulatoriul Spitalului Judeţean, eficientizată printr-un sistem cu IA

c Scris de crai nou
Programarea pacienţilor la Ambulatoriul Spitalului Judeţean, eficientizată printr-un sistem cu IA
Aosom
> 750 de locuri suplimentare au fost create în 40 de zile Un sistem inteligent de programare a pacienţilor în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Suceava, care a fost implementat în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Judeţean Suceava, a intrat în funcţiune în urmă cuCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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