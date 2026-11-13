Protestul pentru Călin Georgescu: George Simion Atacă Primarul Bucureștiului înainte de Manifestațiile AUR din 14 Noiembrie iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro George Simion l-a acuzat vineri, 13 noiembrie 2026, pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că ar fi prezentat informații false despre solicitările pentru organizarea protestului de susținere a lui Călin Georgescu. Liderul AUR a susținut, într-o conferință de presă, că mai multe cereri pentru manifestația programată sâmbătă la București au fost depuse și respinse […] The post Protestul pentru Călin Georgescu: George Simion Atacă Primarul Bucureștiului înainte de Manifestațiile AUR din 14 Noiembrie first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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