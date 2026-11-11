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Rapid a inaugurat o bază de antrenament de aproape 6,5 milioane de euro la Ştefăneşti, un complex ultra-modern de 3,5 hectare, la standarde internaţionale. Dan Şucu, acţionarul majoritar: „Nu există echipă mai respectată în România decât echipa Rapidului”

z Scris de ziarul financiar
Rapid a inaugurat o bază de antrenament de aproape 6,5 milioane de euro la Ştefăneşti, un complex ultra-modern de 3,5 hectare, la standarde internaţionale. Dan Şucu, acţionarul majoritar: „Nu există echipă mai respectată în România decât echipa Rapidului”
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Rapid Bucureşti a inaugurat miercuri, 11 noiembrie, noua bază de pregătire de la Ştefăneşti, o investiţie de aproape 6,5 milioane de euro realizată...

Sursa: Zf Ro

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