Raport Meteorologic Emis de ANM pentru Ploi Abundente și Ninsoare în România din 12 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Meteorologii ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a emis o informare nivometeorologică pentru perioada 12–13 noiembrie 2026, care indică schimbări importante ale condițiilor din zonele montane înalte, pe fondul creșterii temperaturilor și al precipitațiilor abundente. Meteorologii avertizează că în Munții Bucegi și Făgăraș, la altitudini de peste 2.000 de metri, creșterea temperaturilor poate favoriza producerea unor […] The post Raport Meteorologic Emis de ANM pentru Ploi Abundente și Ninsoare în România din 12 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram