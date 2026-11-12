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Răsturnare de situație pe piața auto: Ford Puma face spectacol în Europa, în timp ce Dacia Duster pierde teren

f Scris de florin pușcaș
Răsturnare de situație pe piața auto: Ford Puma face spectacol în Europa, în timp ce Dacia Duster pierde teren
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Ford Puma Gen-E, modelul electric fabricat la uzina Ford Otosan din Craiova, a devenit cel mai vândut SUV electric de segment B din Europa

Sursa: Stiri Pe Surse

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