Războiul din Ucraina Afectează iar foarte Serios BMW, Skoda, Mercedes, Audi și Porsche, după Criza din 2022 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Atacurile lansate de Rusia asupra unor fabrici din Ucraina au provocat noi probleme pentru industria auto europeană, BMW și Skoda fiind nevoite să își reducă temporar producția din cauza lipsei unor componente esențiale. Mai multe uzine din Europa au fost afectate de întreruperea livrărilor de cablaje electrice, iar unele modele populare, inclusiv mașini electrice, nu […] The post Războiul din Ucraina Afectează iar foarte Serios BMW, Skoda, Mercedes, Audi și Porsche, după Criza din 2022 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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