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Reclamele la medicamente influențează recomandările medicale făcute de inteligența artificială

m Scris de monica cosac
Reclamele la medicamente influențează recomandările medicale făcute de inteligența artificială
Aosom
Inteligența artificială poate ajunge să recomande mai des un medicament doar pentru că a văzut, înainte de a analiza cazul unui pacient, o reclamă la acel produs.

Sursa: Jurnalul Ro

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