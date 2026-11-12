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REVIEW American Horror Story 13 – Ce a rămas cu mine după ce am văzut toate episoadele noului sezon: multă nostalgie și prea puțină poveste

i Scris de iulia kelt
REVIEW American Horror Story 13 – Ce a rămas cu mine după ce am văzut toate episoadele noului sezon: multă nostalgie și prea puțină poveste
Aosom
Așteptarea a luat sfârșit, iar „American Horror Story” s-a întors cu sezonul 13, o reuniune impresionantă a personajelor care au transformat antologia lui Ryan Murphy într-un serial cult.

Sursa: Playtech

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