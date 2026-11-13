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REVIEW „Primetime”, cu Robert Pattinson, un film dur, inspirat dintr-o poveste reală șocantă. O interpretare de Oscar, dar filmul nu m-a devastat așa cum mă așteptam

o Scris de ozana mazilu
REVIEW „Primetime”, cu Robert Pattinson, un film dur, inspirat dintr-o poveste reală șocantă. O interpretare de Oscar, dar filmul nu m-a devastat așa cum mă așteptam
Aosom
Există filme care te lasă fără cuvinte, care te urmăresc zile întregi după ce le-ai văzut și care îți provoacă un disconfort aproape imposibil de explicat.

Sursa: Playtech

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