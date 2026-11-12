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Rheinmetall, penalizată de România pentru întârzierile de livrare a sistemelor de apărare antiaeriană. Radu Oprea: Promisiunea e că vor ajunge în decembrie

i Scris de iulia horovei
Rheinmetall, penalizată de România pentru întârzierile de livrare a sistemelor de apărare antiaeriană. Radu Oprea: Promisiunea e că vor ajunge în decembrie
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Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat că firma germană Rheinmetall a promis că va livra sistemele de apărare în luna decembrie, după ce MApN a emis deja o factură de penalități pentru întârzieri de livrare.

Sursa: Dcnews

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