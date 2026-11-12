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Ring lansează Drone Cam și Rover Cam, camere de supraveghere robotizate care pot patrula autonom prin locuințe și spații comerciale

m Scris de mihai gabriel arsene
Ring lansează Drone Cam și Rover Cam, camere de supraveghere robotizate care pot patrula autonom prin locuințe și spații comerciale
Aosom
Ring prezintă o cameră zburătoare pentru locuințe și un robot pe roți pentru spații comerciale. Dispozitivele folosesc AI Pilot pentru patrulare autonomă și sunt lansate inițial în SUA.

Sursa: Mobilissimo

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