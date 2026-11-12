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RO Wallet, portofelul european pentru identitate digitală, va fi lansat oficial pe 14 ianuarie 2027

a Scris de andreea ignat
RO Wallet, portofelul european pentru identitate digitală, va fi lansat oficial pe 14 ianuarie 2027
Aosom
Guvernul a luat act de o notă de informare privind calendarul de implementare a aplicaţiei RO Wallet, portofelul european pentru identitate digitală , programată să fie lansată pe 14 ianuarie 2027, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Sursa: Stirile Pro.tv

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