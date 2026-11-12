RO Wallet, portofelul european pentru identitate digitală, va fi lansat oficial pe 14 ianuarie 2027

Primarul din Băile Tuşnad critică posibilitatea ca staţiunea să fie comasată cu o comună: „Este inacceptabil” 12 Nov 2026

Ucraina are din nou probleme cu sateliții militari americani. Sistemul Starshield este „restricționat sistematic”, acuză Volodimir Zelenski 12 Nov 2026

Radu Moisin acuză PSD că transformă reorganizarea administrativă într-un joc politic: „Se joacă de-a comasarea pe nervii românilor!” 12 Nov 2026

Emmanuel Macron, despre alertele cu bombă din Europa: „Este prea devreme pentru a le atribui unor puteri străine” 12 Nov 2026

„Doamna ministră”, din limbajul colocvial în cel oficial. Ioana Ciocan vrea să schimbe DOOM 12 Nov 2026