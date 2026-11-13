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Roboții umanoizi ar putea înlocui tot mai mulți angajați din fabrici. SUA pregătesc o producție uriașă, iar companiile ar putea economisi 100.000 de dolari anual

o Scris de ozana mazilu
Roboții umanoizi ar putea înlocui tot mai mulți angajați din fabrici. SUA pregătesc o producție uriașă, iar companiile ar putea economisi 100.000 de dolari anual
Aosom
Roboții umanoizi nu mai sunt doar experimente spectaculoase prezentate la conferințe tehnologice

Sursa: Playtech

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