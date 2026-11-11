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Robotul „Transformers” care ar putea înlocui oamenii în misiuni periculoase. Are patru metri și poate ridica 500 kg

i Scris de ines paris
Robotul „Transformers” care ar putea înlocui oamenii în misiuni periculoase. Are patru metri și poate ridica 500 kg
Aosom
Un robot umanoid de patru metri înălțime, a fost prezentat în China. Capabil să susțină o greutate de până la 500 de kilograme cu ambele brațe, acesta este proiectat să execute operațiuni industriale dificile sau în medii prea periculoase pentru oameni.

Sursa: Stirile Pro.tv

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