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Tech

România, prezentă cu pavilion național la FrancoTech 2026, salonul inovației din marja Summitului Francofoniei.

m Scris de mediafax
România, prezentă cu pavilion național la FrancoTech 2026, salonul inovației din marja Summitului Francofoniei.
Aosom
România participă la FrancoTech 2026 cu un pavilion național organizat de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), prin Programul de Promovare a Exportului, în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Nouă companii românești din domeniul software și al serviciilor IT vor fi prezente la Koh Pich Exhibition and […]

Sursa: Mediafax Ro

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