Săracilor, v-ați luat-o din nou!

De mai bine de-un an, PSD cu Antenele Varanului și echipe de zgomote (Cristoiu, Tucă, Turcescu, Porumbel et eiusdem farine) au alimentat speranțele și așteptările populației sărace cu posibilitatea creșterii pensiilor și a salariilor dacă Sorin Grindeanu și tovarășii săi vor reuși să-i alunge pe „Ilie Sărăcie”, pe USR-iști și Citeşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗