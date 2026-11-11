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Săracilor, v-ați luat-o din nou!

p Scris de petru tomegea
Săracilor, v-ați luat-o din nou!
Aosom
De mai bine de-un an, PSD cu Antenele Varanului și echipe de zgomote (Cristoiu, Tucă, Turcescu, Porumbel et eiusdem farine) au alimentat speranțele și așteptările populației sărace cu posibilitatea creșterii pensiilor și a salariilor dacă Sorin Grindeanu și tovarășii săi vor reuși să-i alunge pe „Ilie Sărăcie”, pe USR-iști și Citeşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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