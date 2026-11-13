Scaunele ergonomice Synchron vs. Asynchron: Cum funcționează sistemele de basculare care coordonează mișcarea spătarului cu cea a șezutului?

Dacă ești genul de angajat care își petrece între șase, opt sau zece ore în fața calculatorului, confortul scaunului trebuie să conteze mai mult! După câteva ore de lucru simți nevoia să te lași pe spate, să îți modifici poziția picioarelor sau să te ridici pentru a scăpa de senzația de rigiditate, reacții firești, deoarece corpul tău nu este conceput să rămână nemișcat pentru perioade îndelungate. Din acest motiv, un scaun ergonomic modern nu trebuie doar să-ți susțină spatele, ci să îți permită și să te miști confortabil, fără să pierzi contactul cu suprafețele de sprijin.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗