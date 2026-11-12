Schimbare importantă pentru românii care au credite. Când nu mai pot băncile să solicite dobânzile viitoare

Românii care au credite bancare și ajung în imposibilitatea de a-și mai plăti ratele beneficiază de o clarificare importantă privind sumele pe care le pot datora instituțiilor financiare. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că, atunci când un credit este declarat scadent anticipat, banca nu poate solicita și dobânzile contractuale care ar […]

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