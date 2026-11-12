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Schimbare importantă pentru românii care au credite. Când nu mai pot băncile să solicite dobânzile viitoare

d Scris de diana dumitrache
Schimbare importantă pentru românii care au credite. Când nu mai pot băncile să solicite dobânzile viitoare
Aosom
Românii care au credite bancare și ajung în imposibilitatea de a-și mai plăti ratele beneficiază de o clarificare importantă privind sumele pe care le pot datora instituțiilor financiare. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că, atunci când un credit este declarat scadent anticipat, banca nu poate solicita și dobânzile contractuale care ar […]

Sursa: Playtech

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