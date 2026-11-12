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Schimbare majoră pentru toți șoferii! Cum va fi noul permis auto și când intră în vigoare schimbarea

d Scris de daniel mihai dragomir
Schimbare majoră pentru toți șoferii! Cum va fi noul permis auto și când intră în vigoare schimbarea
Aosom
Permisul auto intră într-o nouă etapă în Europa. Schimbarea îi vizează și pe șoferii români, iar una dintre prevederi este deosebit de importantă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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