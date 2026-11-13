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Se schimbă regulile pentru formarea claselor în școlile de la oraș. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației

i Scris de ionuț vieriu
Se schimbă regulile pentru formarea claselor în școlile de la oraș. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației
Aosom
Ministerul Educației propune reguli pentru efectivele claselor din orașe și municipii în 2027–2028. Ce prevede proiectul aflat în consultare

Sursa: Playtech

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