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SelfPay și Salt Bank anunță un parteneriat prin care clienții pot depune cash în conturile Salt Bank

a Scris de alexandru puiu
SelfPay și Salt Bank anunță un parteneriat prin care clienții pot depune cash în conturile Salt Bank
Aosom
Clienții Salt Bank pot depune numerar în conturi prin peste 15.000 de Stații de Plată SelfPay din România, datorită unui nou parteneriat între cele două companii.

Sursa: Playtech

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