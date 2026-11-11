Semnal de ALARMĂ la FIAT, Problemele Pandemiei de Coronavirus Revin și ar Putea fi mai Grave decât se Credea iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor FIAT se confruntă cu probleme importante de producție în Italia, după ce lipsa unor componente electronice esențiale a afectat fabricarea modelelor Pandina și 500, două automobile importante pentru activitatea constructorului european. Grupul Stellantis, care deține marca italiană, a confirmat că dificultățile de aprovizionare provoacă perturbări semnificative în uzinele sale, iar situația ar putea continua inclusiv […] The post Semnal de ALARMĂ la FIAT, Problemele Pandemiei de Coronavirus Revin și ar Putea fi mai Grave decât se Credea first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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