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Singapore Airlines pregătește cabine de lux și scaune inteligente. Ce noutăți îi așteaptă pe pasageri de anul viitor

a Scris de andreea ignat
Singapore Airlines pregătește cabine de lux și scaune inteligente. Ce noutăți îi așteaptă pe pasageri de anul viitor
Aosom
Singapore Airlines investește 1,6 miliarde de dolari în modernizarea avioanelor. Pasagerii de la clasa întâi vor avea cel mai mare pat dublu instalat vreodată într-un avion comercial.

Sursa: Stirile Pro.tv

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