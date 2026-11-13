 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Sistemul ucrainean de război electronic Lima ar putea contracara rachetele Oreșnik. Ce se știe despre tehnologie

v Scris de viorica marin
Sistemul ucrainean de război electronic Lima ar putea contracara rachetele Oreșnik. Ce se știe despre tehnologie
Aosom
Ucraina dezvoltă sistemul de război electronic Lima, conceput pentru a perturba navigația prin satelit utilizată de dronele și rachetele rusești.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →