Sistemul ucrainean de război electronic Lima ar putea contracara rachetele Oreșnik. Ce se știe despre tehnologie

DE CE I-AM SPUS “FALIMENT” LUI TOMA? ROMET, IMPERIUL DATORIILOR! Toma a învățat lecția? NU! 13 Nov 2026

Senatul cere CCR să verifice comportamentul lui Cristian Deliorga, după ce judecătorul a refuzat de șapte ori să fie audiat în Parlament pe tema zborurilor la Mykonos 13 Nov 2026

Federalizarea Moldovei, o posibilă revendicare a Rusiei în negocierile de pace 13 Nov 2026

Alin Tișe, despre generația care se mută printre stele. Mesaj emoționant în urma pierderii avocatului clujean Marius Harosa: „Viața nu ne-a dat suficient timp”. 13 Nov 2026

Toni Neacșu, recomandări pentru protestul din 14 noiembrie: „Interzicerea nu oprește oamenii să participe, dar cere mai multă precauție” 13 Nov 2026