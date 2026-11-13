Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care extinde colaborarea dintre unitățile sanitare implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență pentru punctul de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc, în vederea creșterii capacității de intervenție în zona montană și în localitățile greu accesibile. Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița se alătură Spitalului Clinic Județean de Urgență […] The post Spitalul din Bistrița se alătură echipelor care deservesc punctul de operare aeromedicală de la Câmpulung Moldovenesc first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗