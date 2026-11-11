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„SPP nu este un serviciu secret, este de pază”. Cât adevăr conține afirmația lui Nicușor Dan despre serviciul condus de Lucian Pahonțu

f Scris de factual
„SPP nu este un serviciu secret, este de pază”. Cât adevăr conține afirmația lui Nicușor Dan despre serviciul condus de Lucian Pahonțu
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Recorder a publicat pe 26 august 2026 o investigație care arată că Lucian Pahonțu, director al Serviciului de Pază și Protecție încă din 2005, a fost între 1987 și 1990 comandant de pluton în trupele de securitate comuniste și a fost mobilizat la 21 decembrie 1989 în zona Intercontinental.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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