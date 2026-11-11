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Steam Deck va afișa câte FPS obțin jucătorii în fiecare joc. Valve schimbă sistemul de verificare

i Scris de iulia kelt
Steam Deck va afișa câte FPS obțin jucătorii în fiecare joc. Valve schimbă sistemul de verificare
Aosom
Valve modifică modul în care jucătorii pot afla dacă un titlu rulează bine pe Steam Deck. Pe lângă etichetele de compatibilitate

Sursa: Playtech

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