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Știm să despărțim corect cuvintele în silabe? „Aerospațial”, „dezinfecta”, „paisprezece” – cum se despart de fapt

a Scris de anemona marinescu
Știm să despărțim corect cuvintele în silabe? „Aerospațial”, „dezinfecta”, „paisprezece” – cum se despart de fapt
Aosom
Mai ții minte cum ai învățat să desparți cuvintele în silabe? Ei bine, unele dintre despărțirile pe care le consideram firești ne pot pune astăzi pe gânduri.

Sursa: Adevarul

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