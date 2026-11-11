Doi tineri olimpici români au transformat inteligența artificială într-un instrument de sprijin pentru elevii afectați de bullying și au cucerit medalia de argint la finala [...] Articolul Studenții români au cucerit competițiile internaționale din Europa și Asia a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗