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Studiu: 79% dintre companii folosesc agenţi AI

a Scris de andreea năstase
Studiu: 79% dintre companii folosesc agenţi AI
Aosom
Aproape opt din zece companii (79%) utilizează deja agenţi de inteligenţă artificială (AI) în activitatea curentă, însă numai 20% dintre acestea au extins folosirea lor la scară largă

Sursa: Stiri Pe Surse

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