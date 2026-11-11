Termo Ploiești a achiziționat servicii de mentenanță pentru Cazanul de abur nr. 5. Licitația organizată pe SEAP a fost încredințată unei societăți din Brazi. Lucrarea a fost atribuită la finele lunii octombrie și are ca obiect „Lucrari de Mentenanță preventivă / predictivă la cazanul de abur nr. 5 de 420 t/h tip TGM 84 B,CAI […] Articolul Termo Ploiești a achiziționat servicii de mentenanță pentru Cazanul de abur nr. 5 apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit Citește mai departe la sursa originală ↗