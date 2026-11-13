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Test drive cu Peugeot 208 Hybrid 110 CP: Ce poate să facă leul cel mic

c Scris de cătălin f. vărzaru
Test drive cu Peugeot 208 Hybrid 110 CP: Ce poate să facă leul cel mic
Aosom
Există mașini care încearcă să te cucerească prin putere, altele - prin confort, iar unele printr-o listă interminabilă de echipamente. Peugeot 208 încearcă altceva: să te facă să întorci capul după el.

Sursa: Jurnalul Ro

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