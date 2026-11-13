Toate Ofertele Catalogului LIDL România cu Reduceri in Toate Magazinele Țării iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor LIDL România pregătește o nouă serie de oferte pentru perioada 16 – 22 noiembrie 2026, cu reduceri de până la 42% pentru alimente, băuturi, produse de îngrijire și articole pentru casă. Printre produsele incluse se numără cafeaua Jacobs, detergenții Ariel, electrocasnicele Silvercrest și îmbrăcămintea Esmara, alături de numeroase articole alimentare care beneficiază de prețuri promoționale. […] The post Toate Ofertele Catalogului LIDL România cu Reduceri in Toate Magazinele Țării first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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