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Tupolevul sancționat de pe Ben Gurion: escala israeliană a amiralului Kostiukov

g Scris de grumaz alexandru
Tupolevul sancționat de pe Ben Gurion: escala israeliană a amiralului Kostiukov
Aosom
Un zbor care a ocolit tot ce se putea ocoli. Duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 19:00, un Tupolev Tu-154M al Ministerului rus al Apărării, înmatriculat RA-85042, a aterizat pe Aeroportul Ben Gurion după un itinerar cu aer de exercițiu cartografic: Marea Neagră, spațiul aerian turc, apropierea dinspre Mediterana și câteva cercuri deasupra teritoriului israelian […]

Sursa: National - Ziarul National

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