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UE impune reguli noi pentru influenceri: Sumele de bani încasate vor fi publice. Iar utilizatorii trebuie să poată lua legătura cu furnizorii de servicii

l Scris de loredana codruț
UE impune reguli noi pentru influenceri: Sumele de bani încasate vor fi publice. Iar utilizatorii trebuie să poată lua legătura cu furnizorii de servicii
Aosom
UE impune reguli noi pentru influenceri: Sumele de bani încasate vor fi publice. Iar utilizatorii trebuie să poată lua legătura cu furnizorii de servicii

Sursa: Stiri Pe Surse

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