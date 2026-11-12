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UE pregătește reguli noi pentru internet: dezabonare dintr-un singur click, fără taxe ascunse și abonamente activate automat

p Scris de pro tv
UE pregătește reguli noi pentru internet: dezabonare dintr-un singur click, fără taxe ascunse și abonamente activate automat
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Uniunea Europeană pregătește un pachet de reguli pentru serviciile online.

Sursa: Stirile Pro.tv

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