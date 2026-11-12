UE pregătește reguli noi pentru internet: dezabonare dintr-un singur click, fără taxe ascunse și abonamente activate automat

Austria, „cuibul de spioni" al Europei, schimbă regulile jocului: Ce îi leagă de Viena pe Călin Georgescu, George Simion și Vlad Voiculescu 12 Nov 2026

Ai observat oameni care merg cu mâinile la spate? Gestul aparent banal spune multe despre acea persoană 12 Nov 2026

Ministrul Culturii s-a întâlnit cu operatori culturali independenţi pentru îmbunătăţirea finanţării sectorului 12 Nov 2026

Rusia anunță un atac asupra industriei militare ucrainene. O dronă a lovit un bloc de locuințe din Kiev 12 Nov 2026

Ce viitor au trupele americane în România? Subiectul, discutat de ambasadorul SUA cu 100 de tineri 12 Nov 2026